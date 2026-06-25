Pourquoi se brosser les dents avec la main gauche peut aider votre cerveau à mieux vieillir

Chercheur aux National Institutes of Health (NIH) aux Etats-Unis, Neal K. Shah, a publié une vidéo sur TikTok le 17 juin dernier, où il encourage les gens à utiliser leur «mauvaise main» lors des tâches quotidiennes pour réduire le vieillissement du cerveau, voire prévenir la démence.

Se brosser les dents de la «mauvaise main» peut aider le cerveau humain à mieux vieillir. Voilà un constat étonnant et pourtant très sérieux avancé par un chercheur du NIH (National Institutes of Health) du département de la santé américain dans une vidéo TikTok devenue virale. Neal K. Shah y explique que l’utilisation quotidienne de la main gauche, si vous êtes droitier, et inversement si vous êtes gaucher, oblige le cerveau à être plus attentif et à élaborer une nouvelle «stratégie» pour réaliser des choses devenues des automatismes pour votre main dominante.

@nealkshah Brushing your teeth with your non-dominant hand does something surprising to your brain. Before you scroll past thinking this is too simple, the neuroscience behind this habit is genuinely worth understanding. When you perform a routine task with your non-dominant hand, your brain is forced out of automatic pilot and has to recruit entirely new neural pathways to complete the action. That process, called neuroplasticity in action, literally builds new connections between neurons. The same kind of connections that dementia prevention research consistently points to as protective. Neurologists call this type of activity cognitive cross-training. It requires no equipment, no cost, and about 90 seconds of your day. The discomfort you feel doing it is not a sign you are doing it wrong. That discomfort is exactly the point. Your brain growing is supposed to feel a little strange. For caregivers watching a loved one's cognitive decline and feeling powerless to protect their own brain, this is one small, real thing within your control starting tonight. You cannot control everything. But you can control the next 90 seconds before bed. Try it tonight and report back in the comments. And save this for the next time someone asks how you are taking care of yourself. ♬ original sound - Neal K. Shah, NIH-PI, CareYaya

Le cerveau comme un muscle

Le brossage de dents n’est qu’un exemple. En réalité, le chercheur explique que n’importe quel geste du quotidien fait l’affaire. Ces mouvements que l’on fait sans réfléchir depuis des années ont été intégrés par notre cerveau, nous n’avons donc plus besoin d’y prêter attention pour les réaliser. En revanche, si l’action quotidienne est faite avec l’autre main, la mémoire musculaire se retrouve bouleversée et le cerveau est obligé de porter à nouveau une attention particulière à la planification, à la coordination et à la concentration.

Neal K. Shah a expliqué que le cerveau s’adapte constamment en fonction des activités et que, tout comme un muscle, il réagit à de nouveaux exercices : il doit travailler. Ce qu’il appelle «les mouvements croisés», c’est-à-dire l’utilisation du côté qu’on ne sollicite pas d’habitude, entraîne une mobilisation de réseaux cérébraux plus vastes, impliqués dans l’attention, la mémoire et la coordination. En quelque sorte, cela permet d’entraîner le cerveau, comme un athlète qui s’entraîne pour garder une bonne condition physique.

Contre la démence

Des recherches ont déjà démontré que la stimulation du cerveau pouvait permettre de ralentir son vieillissement. «Ce qui ressort de manière constante, c’est que les personnes âgées qui parlent plus d’une langue ont des avantages évidents contre la démence», a déclaré Natalie Phillips, professeure de psychologie à l’Université Concordia de Montréal, au magazine New Scientist l’année dernière.

En effet, parler une autre langue agit comme se brosser les dents avec l’autre main : «Le bilinguisme modifie la façon dont on gère un cerveau de plus en plus fragilisé», a-t-elle poursuivi. Même si, en réalité, la professeure de psychologie a précisé que cela ne «prévenait pas de la démence », cela « ralentit la progression».

La cuisine peut également agir de la même manière. Une autre étude menée au Japon a révélé que les personnes âgées qui cuisinent à la maison pourraient réduire leur risque de démence de 30 % à près de 70 %, par rapport aux cuisiniers novices.