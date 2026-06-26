Rappel Conso : attention, ces merguez vendues par Monoprix ne doivent surtout plus être consommées

Un large rappel de produits touchant des merguez de bœuf et de moutons vendues par Monoprix a été émis ce vendredi 26 juin. Le site gouvernemental Rappel Conso a indiqué que ces produits pourraient contenir la bactérie Salmonella, responsable de la salmonellose.

Des risques à prendre au sérieux. Le site gouvernemental Rappel Conso a publié ce vendredi 26 juin un rappel de produits visant des merguez de bœuf et mouton. En cause, la présence de la bactérie Salmonella spp, responsable de la salmonellose.

#RappelProduit MERGUEZ BOEUF ET MOUTON - MONOPRIX Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) Motif : Détection de Salmonelle https://t.co/RkqPuvLqnUpic.twitter.com/wMOXe7aI4C — RappelConso (@RappelConso) June 26, 2026

Ces merguez ont été commercialisées par Monoprix notamment dans ses magasins des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Cinq lots de merguez, vendues dans des barquettes de 330 grammes, sont visés par le rappel de produit émis : 31335403, 31335653, 31336003, 31336285 et 3133662.

Les lots visés par Rappel Conso ont été vendus entre les 19 et 24 juin en pleine période de canicule, propice aux barbecues. Si les merguez n’ont pas été consommées, elles doivent être détruites ou rapportées en magasin.

Rappel Conso a précisé que : «Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés.»

«En l'absence de symptômes dans les 7 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin», a ajouté le site gouvernemental.