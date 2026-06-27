Canicule : qu'est-ce que les cyanobactéries, ces micro-organismes qui prolifèrent dans les zones de baignade ?

Avec la vague de chaleur qui sévit, les Français cherchent désespérément un moyen de se rafraîchir. Beaucoup ont décidé de plonger dans des eaux non réglementées, comme la Seine, mais cela n’est pas sans danger pour la santé.

La France entame son 10e jour consécutif de canicule. Avec des températures dépassant les 40 °C dans certaines régions, les Français ont bien du mal à supporter cette vague de chaleur et, pour ceux qui n’ont pas la chance d’habiter en bord de mer, il est particulièrement difficile de se rafraîchir. À Paris, bon nombre d’habitants ont choisi d’atténuer cette sensation de chaleur en plongeant dans la Seine.

Pourtant, si ces baignades semblent anodines, l’eau du fleuve est loin d’être aussi saine qu’on ne l’imagine. Selon le chercheur de l'Inrae, Christophe Laplace-Treyture, les plans d’eau non habilités sont chargés en cyanobactéries : des bactéries qui se développent à une vitesse déconcertante dans les zones de baignade.

des bactéries qui se multiplient

Le spécialiste a notamment affirmé auprès de l’AFP qu’elles étaient très présentes lors des fortes chaleurs. Elles apparaissent à partir du printemps quand «les eaux avoisinent les 30 °C» et peuvent se multiplier massivement à la surface «des lacs, des cours d’eau ou des eaux saumâtres» en raison des nutriments rejetés par les eaux usées et les activités humaines.

Si la présence de cyanobactéries dans l’eau semble abstraite pour la plupart, elle n’en reste pas moins dangereuse. Ces familles de «cyanotoxines» peuvent entraîner des problèmes de peau (démangeaisons, dermatite), de digestion (vomissements, diarrhée) ou avoir des impacts neurotoxiques sur le cerveau, a indiqué le chercheur.

Des cas de décès liés à une contamination

Malgré des recherches peu approfondies sur le sujet, une étude parue en 2017 dans la revue Archives of Toxicology a tout de même démontré que ces micro-organismes pouvaient provoquer la mort dans certains cas. Depuis 1960, six cas de décès humains liés à la contamination par des cyanobactéries ont été recensés dans le monde.

Pour limiter la contamination, la meilleure solution est donc d’éviter les baignades dans des eaux non contrôlées. «Il n'y a aucune solution miracle pour les éradiquer. Ce sont des organismes vivants qui étaient là avant nous et le seront encore après. On ne peut que s'en accommoder et limiter nos impacts», a conclu l’expert.