Plus de 1.000 décès supplémentaires, hausse de 40% de morts à domicile... L’épisode caniculaire exceptionnel de ce début d'été marqué par une importante surmortalité

Un premier bilan de l’épisode de canicule de cette première semaine d’été fait état, depuis mercredi 24 juin, d’environ 1.000 décès supplémentaires observés par rapport aux décès des mois précédents. Une surmortalité importante qui n’égale toutefois pas celle de 2003.

Des morts qui se mesurent déjà en centaines, et probablement en milliers. Les premiers chiffres officiels commencent à remonter ce dimanche sur les effets de la canicule exceptionnelle qui s'achève en France, même s'ils apparaissent moindres qu'en 2003 aux autorités sanitaires. Depuis mercredi, «environ 1.000 décès supplémentaires» ont été observés par rapport à la normale, a annoncé Santé publique France.

C'est un premier bilan, encore très partiel, mais il donne une idée des lourdes conséquences de deuxième épisode de canicule qui est en train de s'achever dans le pays après une dizaine de jours de températures extrêmes. Un épisode déjà jugé plus intense sur le plan climatique que celui de 2003, le plus fort jusqu'alors enregistré. La canicule avait, à l'époque, tué 15.000 personnes, principalement âgées.

1.000 décès supplémentaires

Selon les chiffres de Santé publique France, plus de 1.200 décès (toutes causes) ont été enregistrés pour la journée du 24 juin et plus de 1.400 décès quotidiens les 25 juin et 26 juin. A titre comparatif, on comptait autour de 900 à 1.000 décès par jour en mai. «Cette augmentation est plus marquée en Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire», précise le bilan.

En extrapolant jusqu'à ce dimanche, cela pointe déjà vers un nombre de décès supérieur d'environ un millier à la normale, même s'il n'est pas encore possible de les imputer officiellement à la chaleur. En réalité, ce chiffre est certainement inférieur à la réalité. Le décompte ne part que de mercredi, le moment où la canicule s'est encore accentuée avec des températures dépassant 40 °C à de nombreux endroits du territoire.

En outre, les effets de la chaleur mettent parfois des jours à se faire sentir : ils peuvent par exemple aggraver soudainement une maladie chronique, alors même que les températures sont redevenues plus normales.

Morts à domicile

Mais ces données permettent déjà de dire qui sont les plus touchés : même si l'augmentation frappe toutes les classes d'âge, «85% des décès observés concernent les personnes de 65 ans et plus», note Santé publique France. À noter que les décès à domicile, dont le ministère de la Santé s'était déjà dit «préoccupé» cette semaine, ont bondi (de l’ordre de 40%) depuis le milieu de la semaine.

«Ce constat conduit à rappeler les mesures de solidarité envers les personnes isolées. En effet, cette surveillance réactive des décès est basée sur la remontée des certificats électroniques de décès. Elle n’est pas exhaustive et permet d’enregistrer habituellement environ 60% de la mortalité nationale. La mortalité sera en conséquence plus élevée que ces premières données», conclut Santé publique France.