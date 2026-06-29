Les barbes sont-elles vraiment peu hygiéniques ?

Les barbes ont-elles vraiment une réputation de nids à bactéries méritée ? Des chercheurs nuancent largement cette idée reçue tenace.

Une barbe sale vaut-elle vraiment moins qu'un visage rasé non lavé ? La croyance selon laquelle la pilosité faciale serait synonyme de saleté circule depuis des décennies, mais les preuves scientifiques racontent une histoire bien plus nuancée que le simple cliché.

Selon John Tregoning, professeur d'immunologie vaccinale à l'Imperial College de Londres, cette suspicion envers les barbes existe depuis longtemps et s'explique facilement. Une barbe est visible, texturée et proche de la bouche, ce qui pousse les clients, les patients ou les employeurs à y voir un problème d'hygiène avant même d'examiner les preuves.

Cette perception a un poids réel, notamment dans la restauration. Une étude publiée dans la revue Service Business a testé les réactions de 514 consommateurs américains face à des employés de restaurant arborant différents niveaux de pilosité faciale, du visage rasé à la barbe complète.

Les participants jugeaient différemment la propreté, l'hygiène personnelle, les risques liés à la manipulation des aliments, l'attractivité et la fidélité selon la présence ou non d'une barbe, sans que cela ne reflète une réalité bactériologique mesurée.

Car le vrai facteur déterminant n'est pas la présence de poils, mais leur entretien. John Tregoning résume la situation sans détour. Si l'on ne se lave pas le visage, mieux vaut avoir une barbe, mais si l'on se lave le visage, il est légèrement préférable d'être rasé de près. Autrement dit, une barbe propre représente moins de risques qu'un visage dépourvu de poils négligé.

Le secteur médical pose une autre question, plus sensible. Celle de la dissémination bactérienne près des patients en bloc opératoire.

Le risque existe surtout en cas de négligence. Des irritations, des inflammations, voire des infections cutanées comme l'impétigo peuvent survenir si la barbe n'est jamais nettoyée.

Les dermatologues recommandent donc un lavage quotidien du visage et de la barbe, l'usage d'un peigne adapté et une coupe régulière pour limiter l'accumulation de saletés. En somme, ni mythe ni vérité absolue : tout dépend de l'entretien qu'on lui accorde.