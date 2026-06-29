Royaume-Uni : pourquoi 1 million d'enfants britanniques se sont tournés vers des services de santé mentale en 2025

Plus d'un million d'enfants britanniques ont fait appel à des services de santé mentale en 2025, alerte un rapport de la Children's Commissioner, publié ce lundi.

Le Royaume-Uni connaît une crise de la santé mentale sans précédent, en particulier chez les plus jeunes. Le nombre d'enfants souffrant de troubles psychologiques ne cesse d'augmenter. Plus d'un million d'enfants britanniques ont fait appel à des services de santé mentale en 2025, selon un rapport de la Children's Commissioner, publié lundi 29 juin.

Cela représente une augmentation de près de 10% par rapport à 2024 et une augmentation de presque 50% par rapport à 2018 (564.000). La barre du million n'avait jamais été franchie. Cette accélération s'explique par différents facteurs.

Les enfants sont de plus en plus anxieux. L'anxiété est la première cause de ces prises de rendez-vous. 16% des enfants ont consulté des professionnels de la santé mentale pour les aider à calmer leur anxiété. Ces sources d'anxiété sont diverses : elles peuvent être liées à des difficultés à l'école, au foyer, à une expérience traumatisante, à un accident, à des frayeurs...

troubles neurodéveloppementaux

Les troubles d'autisme sont également mieux diagnostiqués chez les plus jeunes. 96.000 enfants se seraient tournés vers des services de santé mentale pour ces raisons. Au Royaume-Uni, plus d'un enfant sur 100 présente un trouble autistique, selon la British Medical Association.

Les enfants sont aussi suivis pour des troubles neurodéveloppementaux, qui peuvent prendre la forme de troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou du syndrome de la Tourette, caractérisé par des tics involontaires, des troubles obsessionnels compulsifs, des crises de panique ou encore des troubles de l'apprentissage.

Alors que les enfants n'ont jamais eu autant besoin d'aide, le rapport pointe du doigt un manque de réactivité dans la prise en charge des patients. «Plus d'un tiers des enfants attendent toujours un traitement, certains attendent depuis deux ans. Leur état risque de se dégrader très rapidement s'ils ne sont pas aidés», alerte la Children's Commissioner.

Les troubles liés à la santé mentale peuvent contribuer à l'isolement des enfants, impacter leurs relations, leur éducation ou encore leurs futures opportunités.

En 2024, un rapport de la Children's Society présentait le Royaume-Uni comme le pays le plus malheureux d'Europe pour les enfants.