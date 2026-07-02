Cou ridé, vertèbres déformées, vision floue... Ces signes qui montrent que vous êtes accro à votre téléphone

Alors que les Français passent en moyenne trois heures trente par jour sur leur téléphone, selon les études, cette addiction 2.0 n'est pas sans conséquences sur votre santé. Voici les signes annonciateurs d'une trop grande dépendance aux smartphones.

Allô maman bobo. L'usage du téléphone portable en excès modifie votre corps d’une manière dont vous n’avez peut-être pas conscience. Vision brouillée, mal de dos, douleurs aux mains... Nombreux sont les signes d'une addiction aux écrans.

Certains experts s'inquiètent même que nos modes de vie dominés par la technologie provoqueraient davantage de rides, voire entraîner un déclin cognitif.

Déformation de la colonne vertébrale

Si vous lisez cet article sur un téléphone, il y a de fortes chances que vous penchiez la tête vers le bas pour le consulter. Une posture exerçant une pression allant jusqu'à 27 kg sur le cou et pouvant, à long terme, endommager les disques de la colonne vertébrale, entraîner une dégénérescence des articulations et des muscles, voire réduire la capacité pulmonaire. Ce phénomène porte même un surnom : le «tech neck», des douleurs localisées au niveau de la nuque qui touchent de plus en plus de jeunes. Elle peut également modifier de façon permanente l’apparence de votre corps.

Des exercices spécifiques peuvent aider à corriger ce problème, avec l’accord d’un médecin. Mais il existe des changements plus simples que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant. Placez l’écran à hauteur des yeux, idéalement à environ une longueur de bras de votre visage. Ce conseil s’applique également aux écrans d’ordinateur. Certains experts affirment que faire des pauses loin de l’écran sont nécessaire, à raison d'une pause toutes les demi-heures.

Peau irritée et rides du cou

Une nouvelle préoccupation a récemment fait son apparition : le «tech neck» serait-il à l’origine de l'apparition de rides dans le cou ? «En théorie, cela semble logique», explique à la BBC Justine Hextall, dermatologue consultante et membre du Royal College of Physicians au Royaume-Uni. Les contraintes répétitives provoquent des rides ; ainsi, se pencher en avant et plier le cou en permanence pourrait poser problème, précise-t-elle. Mais aucune étude sérieuse n’a encore prouvé ce lien, précise Justine Hextall. Elle déconseille d’acheter les produits anti-rides spécifiques au cou qui font leur apparition sur Internet.

Il existe toutefois d’autres problèmes cutanés dont il faut se préoccuper, en particulier pour les adeptes des montres connectées qui ne les retirent jamais. «Un environnement sombre et humide [comme la zone située sous votre montre] est propice au développement des levures, ce qui peut entraîner des irritations, voire de l’eczéma», explique-t-elle. Et comme cela peut endommager la barrière cutanée, l'experte précise que cela pourrait également entraîner une sensibilité à certains composants des produits technologiques, notamment le nickel, le caoutchouc, le latex et un groupe de substances chimiques appelées acrylates. La solution est simple : retirez plus souvent votre montre connectée et lavez-vous la peau. La dermatologue recommande également d’appliquer une crème protectrice si vous comptez porter votre montre toute la journée.

Dégradation de la vue

Le nombre de personnes atteintes de myopie (vision de près) connaît une hausse fulgurante depuis des décennies. Si l'on examine ce qui a changé, il est facile de pointer du doigt la technologie, mais «pas de la manière que vous pourriez imaginer», estime Donald Mutti, professeur d'optométrie à l'université d'État de l'Ohio, aux États-Unis. «Nous avons mené une étude longitudinale de plus de 20 ans sur le développement oculaire des enfants, en examinant les facteurs de risque liés à l'apparition et à la progression de la myopie», explique le spécialiste. L'une des questions clés était de savoir s'il existait un lien entre la myopie et le «travail de près», c'est-à-dire les tâches qui vous obligent à fixer un objet proche de votre visage, comme un téléphone.

«La réponse a été “pas vraiment”», précise-t-il, mais l’étude a mis en évidence autre chose : le temps passé à l’extérieur semble avoir un effet protecteur. «L’idée est que la lumière vive de l’extérieur stimule la libération de dopamine par la rétine», explique Donald Mutti, et il semblerait que cela puisse influencer le développement des yeux. La technologie s’inscrit dans une tendance mondiale qui nous amène à passer de plus en plus de temps à l’intérieur. En ce sens, confie le professeur, vos appareils pourraient avoir un effet négatif indirect sur vos yeux. La solution est simple, selon Donald Mutti : il suffit de passer plus de temps à l’extérieur. «Ce n’est pas seulement bon pour vos yeux, cela peut également vous aider à mieux dormir.» Veillez simplement à porter de la crème solaire et des lunettes de soleil pour éviter les effets nocifs des rayons UV.

Des mains plus fragiles

La force de préhension, cette capacité à tenir, serrer, saisir ou retenir tout objet avec les mains, est de plus en plus reconnue comme un indicateur clé de l'état de santé général. Une étude a montré qu’elle permettait de prédire le décès prématuré mieux que la tension artérielle. Or, la force de préhension est en baisse dans de nombreux pays, en particulier chez les jeunes. «Ce déclin générationnel ne se traduit pas seulement par des mains plus faibles, il pourrait constituer un signe avant-coureur concernant la santé future des jeunes générations», explique Johannes Beller, professeur de sociologie médicale à l’Université de médecine de Lausitz, en Allemagne.

«On peut raisonnablement penser que l’évolution vers un travail sédentaire, devant un écran d’ordinateur, contribue à la baisse de la condition physique», et il est plausible que cela affecte également la force de préhension. Vous devriez être capable de serrer une balle de tennis aussi fort que possible et de maintenir cette pression pendant quinze à trente secondes. Les experts recommandent d'accroître son activité physique pour pallier ce manque de force, ainsi que de muscler le haut et le bas du corps pour améliorer la force de préhension.

une Coordination œil-main réduite

Il semble que la technologie ait une incidence sur les capacités motrices, aptitudes qui relient le cerveau et le corps pour permettre des mouvements précis. L'utilisation du téléphone portable pourrait vous rendre plus habile pour des effectuer des gestes tels que cliquer ou scroller, explique Sebastian Suggate, professeur de psychologie du développement et d’éducation à l’université de Ratisbonne, en Allemagne. «Mais si l’on considère le développement des capacités motrices dans son ensemble, en particulier celui de la motricité fine, les données convergent vers un effet négatif» quant à l'utilisation excessive de son téléphone.

«Nous en savons beaucoup plus sur les effets chez les enfants que chez les adultes», confie le professeur. Les propres recherches de Sebastian Suggate sont parvenues à démontrer un lien évident entre un temps d’écran plus long et une détérioration des capacités motrices, des résultats d'autant plus inquiétants qu'il existe une relation avérée entre la motricité et le développement cognitif et scolaire chez les enfants et les adolescents. Son conseil : ne pas céder à la panique ni interdire les écrans. Il recommande plutôt d'intégrer consciemment des activités manuelles dans la vie quotidienne.

«Des activités manuelles régulières, comme préparer un repas, faire du bricolage, apprendre à jouer d'un instrument ou tout simplement écrire à la main peuvent aider», suggère le psychologue. «Les effets néfastes du téléphone portable, ce n’est pas la fin du monde. Il s’agit d’effets subtils. Mais même si ces effets sont modérés, voire faibles, au niveau individuel, collectivement, sur plusieurs générations, on parle d’un appauvrissement potentiel de la société et d’une incapacité à penser la réalité, car les mains constituent un point de contact essentiel avec le monde», conclut Sebastian Suggate.