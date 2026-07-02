Voici les mauvaises habitudes qui peuvent abîmer votre foie

Organe indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, le foie est plus fragile qu’il n’y paraît. Voici quelques habitudes à éviter pour le ménager.

Gare aux crises de foie. Longtemps, cet organe aux couleurs pourpres est resté énigmatique. Quand les Grecs anciens supposaient qu’il était le siège des passions, les anatomistes du Moyen-âge lui attribuaient les vertus du cœur. Il faut dire que le foie remplit un rôle essentiel au bon fonctionnement de l’organisme.

Cette véritable petite usine chimique produit, en effet, de nombreuses substances essentielles. Il sécrète ainsi de la bile, synthétise des protéines sanguines, fabrique du cholestérol, ou encore stocke du sucre. C’est aussi à lui que revient le rôle de dégrader les substances toxiques pour que l’organisme puisse les éliminer.

Le foie assure des centaines de fonctions clés au sein de l’organisme. Souvent en première ligne, cet organe de la taille d’un ballon de rugby est régulièrement amené à être malmené par les excès en tout genre. Le point sur les mauvaises habitudes qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

Dîner trop tardivement

Si l’on est rarement maître de son emploi du temps, il est essentiel de ne pas dîner trop tard pour ne pas entraver la détoxification du foie et l'autophagie. Ce processus d’autodigestion permet de maintenir l’état de l’organisme en dégradant les composants cellulaires endommagés et indésirables.

Plus trivialement, les cellules se mangent entre-elles pour se recycler. Or, ce processus se produit généralement en plein milieu de la nuit. Il est donc recommandé d’attendre quatre heures après avoir dîné pour se mettre au lit.

Manger déséquilibré

Ménager son foie passe également par un régime alimentaire équilibré. Il est donc déconseillé d’abuser d’aliments trop gras ou sucrés. Ces excès peuvent, en effet, favoriser la formation de graisses viscérales autour de l'organe et entraîner en conséquence un risque de stéatose hépatique. Cette maladie peut avoir des conséquences importantes sur la santé si elle n’est pas correctement traitée.

Grignoter entre les repas

Dans la même veine, il vaut mieux manger aux heures recommandées afin de garder un taux de glycémie équilibré. Manger en dehors des repas entraîne l’apparition de pics de glycémie, lesquels provoquent l'accumulation de triglycérides. Là encore, cela peut créer un terrain propice à l’apparition d’une stéatose hépatique.

Boire de l’alcool

Après avoir été absorbé, l’alcool est métabolisé dans le foie qui produit alors des substances toxiques. Celles-ci favorisent les risques de lésions hépatiques, telles qu’une stéatose, une hépatite alcoolique ou une cirrhose. Plus une personne boit de l’alcool, plus les risques sont élevés, comme le rappelle le magazine Notre Temps.