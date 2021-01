Pourquoi certaines personnes ont-elles des taches de rousseur ?

Présentes en nombre sur le nez ou les épaules, les taches de rousseur apparaissent principalement chez les personnes à la peau claire, notamment les roux et les blonds.

Ces petites taches, appelées«éphélides» par les scientifiques, sont le fruit d’une surproduction locale de mélanine, la substance responsable du bronzage et qui assure la protection de l’épiderme face à l’exposition au soleil.

Un phénomène qui s’explique par le fait que les peaux claires sont plus sensibles aux rayons ultraviolets que les peaux hâlées. Par conséquent, elles concentrent leur production de mélanine sur les parties du corps les plus exposées, le visage et la partie supérieure du torse.

Le nombre et la pigmentation des taches de rousseur ont d’ailleurs tendance à s’estomper légèrement en hiver, tandis qu’elles sont plus nombreuses et foncées l’été.

