Les cochons savent jouer aux jeux vidéo, c'est désormais prouvé

Les cochons savent jouer aux jeux vidéo. C'est la conclusion étonnante d'une étude menée par des scientifiques américains, et publiée dans la revue Frontiers in Psychology.

On savait déja que les cochons comptaient parmi les animaux les plus intelligents, mais ces résultats viennent le confirmer. Pour mener cette étude, les chercheurs ont recruté quatre cochons, nommés Hamlet, Omelette, Ebony et Ivory. Ces derniers ont tous été entraînés à utliser un joystick comme on pouvait en trouver sur les jeux d'arcade, placé face à un écran sur lequel tournait un jeu consistant à faire correspondre un point avec des cibles.

Lorsqu'ils réussissaient les objectifs affichés à l'écran, ils recevaient de la nourriture. Et ils se sont montrés relativement efficaces. Deux d'entre eux ont réussi une fois sur deux, un autre 76% du temps, et le dernier 34%.

Des performances suffisantes aux yeux des chercheurs, notamment car les tentatives des cochons sont délibérées et n'obéissent en rien à la chance. Ainsi, estiment les chercheurs, le simple fait qu'ils comprennent le lien entre le joystick et le jeu constitue une découverte importante.

Plus surprenant encore, les cochons ont continué à jouer lorsque le distributeur de nourriture est tombé en panne, ce qui montre qu'ils étaient stimulés par le fait de s'amuser et par le contact social avec les chercheurs présents ainsi que les autres cochons.

Et pour ces animaux, jouer à des jeux vidéo est d'autant plus complexe qu'ils ne possèdent pas de pouces opposables, comme les primates. Ils ont donc dû utiliser leur museau.

«Ce type d'étude est important car, comme c'est le cas avec n'importe quel être sensible, la manière dont nous interagissons avec les cochons et ce que nous leur faisons les impacte et a de l'importance», commente le Dr Candace Corney, qui a dirigé l'étude.

«Lorsque vous regardez un cochon droit dans les yeux, vous pouvez y voir de l'intelligence», conclut un autre chercheur.

