Espace : la superbe photo de Mars transmise par la sonde Hope

La sonde Hope, envoyée par les Emirats arabes unis, est désormais en orbite autour de Mars. Le premier cliché envoyé sur Terre est sublime.

A la limite jour/nuit, on distingue clairement Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, qui culmine à 21 kilomètres d'altitude, comme l'a souligné Thomas Appéré, docteur en planétologie, sur son compte Twitter.

Selon lui, on peut apercevoir également les trois autres volcans alignés du dôme de Tharsis (un soulèvement volcanique gigantesque) et le canyon appelé Valles Marineris.

C'est le cheikh Mohamed Bin Zayed, prince héritier d'Abou Dhabi, qui a partagé et commenté le premier ce cliché. «Cette image de Mars transmise par la sonde Hope est un moment clé pour notre pays. Il rejoint ainsi d'autres nations plus avancées dans l'exploration spatiale. Nous espérons que cette mission aboutira à d'autres découvertes, qui bénéficieront à l'humanité», a-t-il déclaré.

The transmission of the Hope Probe's first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2021