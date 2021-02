Mars : une mission habitée pourrait voir le jour dans moins de 20 ans

L'homme pourrait poser le pied à la surface de Mars plus vite que ce que l'on imagine. L'astronaute français Jean-François Clervoy a ainsi estimé jeudi dans une interview à Franceinfo qu'une mission habitée sur Mars sera «peut-être possible dans les années 2040».

Alors que le robot américian Perseverance s'est posé avec succès sur la planète rouge jeudi soir et a déja entamé ses recherches pour déceler des traces de vie on peut donc dès à présent imaginer les prochaines étapes en vue de notre compréhension de la planète Mars, et elles se traduiront notamment par l'envoi d'astronautes sur celle-ci.

Jean-François Clervoy a ainsi estime qu'un premier voyage habité pourrait avoir lieu «entre 2035 et 2040, mais probablement d'abord sans se poser, parce qu'aller vers Mars, tourner autour, étudier Mars depuis son orbite et revenir, c'est plus facile que la même mission dans laquelle on rajoute la descente à la surface et la remontée».

Il envisage ainsi le premier atterrissage - ou amarsissage - d'un vol habité «dans les années 2040». «Depuis Mars, les astronautes pourront télécommander en temps réel des roers à la surface de façon beaucoup plus efficace que depuis la Terre», explique-t-il.

L'astronaute insiste également sur l'aspect psychologique et philosophique d'une telle mission. « Pour la première fois, des humains ne verront plus la Terre, ne pourront plus converser avec la Terre, souligne-t-il. Et pire que tout, contrairement à tout ce qui a été possible depuis 60 ans, on a toujours eu, dans nos missions en orbite terrestre ou même les missions Apollo vers la Lune, un scénario de retour d'urgence sur Terre. De trois jours depuis la Lune, quelques heures depuis l’orbite terrestre. Mais ceux qui partiront vers Mars seront partis quoi qu'il arrive pour des mois et des mois. »

