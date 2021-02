Voici le montant exorbitant que coûterait une semaine dans l'espace

Cette mission marque une nouvelle étape dans la privatisation de l'espace. En début d'année prochaine, un homme d'affaires américain, un entrepreneur canadien et un investisseur et ancien pilote de chasse israélien seront les premiers civils à voyager dans la Station spatiale internationale. Mais combien coûte une semaine dans l'espace ?

Larry Connor (71 ans), Mark Pathy (49 ans) et Eytan Stibb (63 ans) ont été sélectionnés par la compagnie américaine Axiom Space pour sa première mission privée qui s'élancera, si tout se passe comme prévu, en janvier 2022 à destination de l'ISS.

Ces «deux grands-pères et un père de trois enfants», ont dû payer près de 55 millions de dollars chacun pour obtenir leur place à bord, rapporte RTL.

Un vétéran de la Nasa, Michael Lopez-Alegria, désormais vice-président d'Axiom Space, qui a à son actif quatre vols et plus de 250 jours dans l'espace, les accompagnera dans cet incroyable voyage. Le vol sera supervisé par SpaceX qui met à disposition sa capsule CrewDragon et son lanceur Falcon 9.

Le montant exorbitant comprend aussi leur séjour à bord de la station, facturé environ 35.000 dollars par jour par la Nasa pour permettre aux passagers d'utiliser les équipements de la station.

A bord de la station, les trois hommes participeront à des projets de recherche et de philanthropie pour le compte de différents établissements, en lien avec la Nasa.

