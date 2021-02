Le quadri-amputé Philippe Croizon premier parastronaute de l'Histoire ?

Le sportif français sans bras ni jambes Philippe Croizon, mondialement connu pour avoir traversé en 2010 la Manche à la nage, sera-t-il la première personne handicapée à être envoyée dans l'espace ? D'après Le Parisien, des pourparlers seraient en tout cas bien engagés en ce sens.

Selon nos confrères, l'aventurier de 52 ans serait en effet en contact avec Elon Musk, le patron de SpaceX, ainsi que le milliardaire américain Jared Isaacman, co-fondateur et PDG de Harbortouch, un processeur de paiement et fabricant de matériel de traitement des paiements.

Philippe Croizon aurait commencé à échanger avec Elon Musk en novembre 2020. «Les amis si j’atteins les 50K followers avant Noël, j’interpelle Elon musk pour qu’il m’envoie dans l’espace», avait ainsi écrit le Français sur Twitter.

hello @elonmusk I am a famous French adventurer without arms or legs! Send me into space to show once again that anything is possible! @SpaceX pic.twitter.com/NX9Q9ShcUE

— Philippe Croizon (@PhilippeCROIZON) November 20, 2020