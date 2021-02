Espace : la Nasa dévoile une photo panoramique du paysage martien prise par Perseverance

Aride et désertique, le paysage capturé par Perseverance n'en reste pas moins spectaculaire. Mercredi 24 février, la Nasa a publié une photo panoramique de Mars, obtenue grâce à son rover arrivé sur la planète rouge la semaine dernière.

Grâce aux appareils haute-définition installés sur son mât, Perseverance a réalisé 142 clichés à 360 degrés. Plusieurs d'entre eux ont été assemblés pour créer le panorama dévoilé par la Nasa. Cette photo montre la crête du cratère de Jezero. D'après les données des scientifiques, un profond lac dans lequel se jetait une rivière se tenait là il y a environ 3,5 milliards d'années.

I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj #CountdownToMars pic.twitter.com/TAy28PpG73

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 24, 2021