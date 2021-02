Les modèles de thermomètres peuvent afficher jusqu’à 1,5°C d’écart, révèle 60 millions de consommateurs

Des écarts problématiques. En comparant neuf modèles de thermomètres, le magazine 60 millions de consommateurs s’est aperçu que la température relevée pouvait varier d’1,5°C pour une même personne, selon l’appareil utilisé et la zone du corps mesurée.

C’est sous l’aisselle que les thermomètres ont visiblement le plus de mal, décrit le magazine. Il en a testé quatre, électroniques à embout métallique, pour repérer cette variation d’1,5°C. Le défaut peut néanmoins être atténué, à condition de répéter trois fois la prise de température et d’avoir un peu de temps devant soi. Les constructeurs précisent en effet qu’il vaut mieux attendre entre 30 secondes et une minute pour stabiliser la prise de mesure, voire jusqu’à trois minutes pour en être sûr.

Afin de s’assurer d’une précision optimale, l’enquête conseille «le thermomètre flexible par voie rectale». Ce biais permet d’obtenir «une température jugée plus proche de (celle) centrale».

Pour les infrarouges, bien lire la notice d'utilisation

La mesure par la bouche peut également afficher une bonne fiabilité, à condition de bien respecter le processus, qui consiste à la garder fermée cinq minutes avant d’y mettre le thermomètre. Il faut ensuite placer l’embout «dessous et à l’arrière de la langue», tout en maintenant la bouche fermée et respirant par le nez.

Concernant les thermomètres à infrarouge, s’ils sont plus hygiéniques car sans-contact, cet aspect peut également rendre les mesures moins fiables. Le problème le plus récurrent est que les utilisateurs ne ciblent pas les bonnes zones. Mieux vaut donc bien lire les instructions. Pour certains modèles, l’endroit à viser n’est pas le front, mais la tempe. Quant aux auriculaires, majoritairement utilisés par les médecins ou dans les hôpitaux, l’importance d’avoir une oreille propre est rappelée.

