Pleine Lune de Neige du 27 février : voici pourquoi vous dormez moins, selon une étude

Ce samedi 27 février aura lieu la pleine Lune de Neige, la deuxième du calendrier lunaire. Un évènement qui pourrait impacter notre sommeil, selon une étude publiée récemment par des chercheurs des Universités de Washington, Quilmes (Argentine) et Yale.

Pour cette étude publiée dans la revue Science Advances, les chercheurs ont observé le sommeil de 98 habitants de la communauté de Qom, en Argentine, durant trois ans. Certains d'entre eux avaient l'électricité, d'autres non. Et leurs conclusions sont surprenantes, puisque les sujets étudiés ont dormi en moyenne 46 à 58 minutes de moins par nuit au cours des 3 à 5 jours qui précédaient la pleine Lune, et ce «y compris lorsque le ciel était nuageux».

Plus étonnant encore, les chercheurs ont mené les mêmes observations auprès de 464 étudiants de la ville de Seattle, aux Etats-Unis, avec des résultats similaires, ceux alors que les sujets étudiés avaient tous l'électricité.

«Ces résultats suggèrent fortement que le sommeil humain est synchronisé avec les phases de la Lune, et ce quelque soit le contexte socio-culturel et le niveau d'urbanisation», concluent les chercheurs.

Des traces de notre passé

Ces dernièrs pensent que cela s'explique par la fait que la Lune et sa lumière jouaient un rôle primordial pour nos ancêtres, et que nous aurions gardé cela. «Nos données semblent montrer que les humains, dans des environnement variés, sont plus actifs et dorment moins lorsque la lumière de la Lune est disponible durant les premières heures de la nuit. Cette découverte, à l'arrivée, suggère que l'effect de la lumière électrique sur les humains modernes pourrait être entrée en concurrence avec un rôle régulateur ancestral de la lumière de la Lune sur le sommeil», expliquent les chercheurs.

Autre hypothèse avancée, l'impact de la pleine Lune pourrait être lié à la gravité, dont l'impact sur les marées, notamment, est bien connu. Selon les chercheurs, le fait que la pleine Lune impacte la gravité durant la nuit pourraitavoir une influence sur notre sommeil.

«Il est difficile de concevoir que le fait que la synchronisation entre le sommeil et les cycles de la Lune que nous démontrons ici soit du seul fait de la chance», concluent les chercheurs.

