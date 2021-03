L’oiseau sauvage le plus âgé du monde a un nouveau poussin… à 70 ans

C’est une histoire qui fait sourire. À 70 ans d’après les estimations, une femelle albatros considérée comme le plus vieil oiseau du monde, a donné la vie à un nouveau petit.

C‘est sur les îles Midway dans le Pacifique que cette espèce sauvage d’oiseaux se cache. Baptisée Wisdom qui veut dire sagesse en anglais, cette femelle a pour habitude de revenir chaque année sur l’île pour donner naissance à un petit, comme l’explique Geo. Wisdom s’est une fois de plus nichée dans le refuge faunique pour y faire éclore son oeuf comme l’a annoncé le département Poisson et Vie Sauvage de la région du Pacifique, le 5 février dernier.

Cute baby alert! Wisdom's chick has hatched!!!





Wisdom, a mōlī (Laysan albatross) and world’s oldest known, banded wild bird is at least 70 years old. Biologists estimate she has had at least 30-36 chicks. https://t.co/cjM8X2clme





-Jon Brack/Friends of Midway Atoll NWR pic.twitter.com/voK0kO27ed

— USFWS Pacific Region (@USFWSPacific) February 5, 2021