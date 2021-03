Des microbes inconnus découverts sur la Station spatiale internationale

Des microbes venus de l'espace. Des chercheurs américains et indiens ont identifié quatre types de bactéries présentes sur la Station spatiale internationale (ISS), dont trois étaient inconnues de la science jusqu'à présent, selon une étude publiée mercredi.

Parmi ces bactéries, l'une a été identifiée sur un purificateur d'air rapatrié depuis l'ISS en 2011. Les trois autres ont été isolées entre 2015 et 2016 sur un panneau de contrôle de la station, une autre dans la coupole de l'ISS, et la troisième sur une table à dîner utilisée par les astronautes.

Les trois bactéries inconnues ont été baptisées IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 et IIF4SW-B5. L'équipe qui les a découvertes a proposé de les nommer Methylobacerium ajmalii en hommage à Ajmal Khan, un scientifique indien renommé, spécialiste de la biodiversité.

Des bactéries favorables aux plantes

Les quatre bactéries appartiennent à une famille que l'on trouve habituellement dans la terre et l'eau fraîche, et jouent un rôle dans la croissance des plantes. Elle sont impliquées en effet dans la fixation du nitrogène, et peuvent combattre certaines pathologies dont souffrent les végétaux.

Leur présence peut ainsi s'expliquer par le fait que les astronautes ont toujours cultivé des potagers sur l'ISS afin de se nourrir. «Cultiver des plantes dans des endroits extrêmes ou les ressources sont minimales, identifier de nouveaux microbes pouvant contribuer à la croissance des plantes dans de conditions de stress pour celles-ci est essentiel», ont commenté Kasthrui Venkateswaran et Nitin Kumar Singh, membres du laboratoire de la NASA.

Le génôme des quatre bactéries doit ainsi être séquencé et analysé afin d'identifier les gènes favorisant la croissance des plantes. Les découvertes qui pourraient suivre seront ainsi susceptibles de développer des variétés de plantes permettant à de futures missions spatiales d'être autonomes en nourriture.

Et d'autres découvertes pourraient suivre, puisque près d'un millier d'échantillons ont été collectés sur l'ISS et doivent être renvoyés sur Terre pour analyses.