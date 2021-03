Nasa : Ecoutez Perseverance se balader sur la planète Mars

Des nouvelles de la planète rouge. Après avoir diffusé le souffle de Mars il y a une semaine, la Nasa propose aujourd'hui d'écouter le son des balades de son rover Perseverance.

Le résultat est impressionnant. On peut entendre le petit robot, arrivé sur Mars en février, parcourir la planète.

Deux enregistrements de sa promenade à travers le cratère Jezero sont disponibles sur SoundCloud. D'abord, une version longue : pendant près de 16 minutes, le rover s'enregistre avec son microphone.

Un grincement aigu est audible, ce qui signifie que les chercheurs n'ont pas filtré le son. Ils ignorent d'ailleurs l'origine du grincement. Il peut être dû à des interférences électromagnétiques, ou à une interaction entre le système de mobilité et le sol martien. En tout cas, «si j'entends ces sons pendant que je conduis, je m'arrête et je vais chez le garagiste», a plaisanté Dave Gruel, ingénieur en chef du système Caméra et Microphone de Perseverance.

Version filtrée

Pour permettre une meilleure expérience d'écoute, les scientifiques de la Nasa ont retiré ce grincement. Ils ont également coupé l'enregistrement en ne gardant que trois segments. La deuxième version proposée sur SoundCloud est donc plus courte et plus «épurée» que la première.

Pour Vandi Verma, ingénieure ayant travaillé sur Perseverance et sur son prédécesseur, Curiosity, ces enregistrements sont capitaux. «Ils proviennent d'une dimension complètement différente», a-t-elle expliqué dans un communiqué de la Nasa. «Ils permettent de comprendre les écarts entre la Terre et Mars, et de connaître cet environnement plus intimement.»

Perseverance devrait continuer à fournir des audios à la Nasa. Sauf imprévu, sa mission sur Mars durera au moins jusqu'en 2026. Il est chargé de prélever de petites carottes géologiques. Des fusées viendront ensuite récupérer ces échantillons et les transmettre aux scientifiques. Ils pourront ainsi déterminer si, oui ou non, Mars a un jour abrité une forme de vie.