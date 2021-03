L'Agence spatiale européenne recrute : Serez-vous le prochain Thomas Pesquet ?

Vous rêvez de marcher sur la Lune ? C'est le moment de ressortir votre CV : la campagne de recrutement de l'Agence spatiale européenne (ESA) s'ouvre ce 31 mars. Pour la première fois depuis 11 ans, six nouveaux astronautes seront embauchés.

Ils rejoindront dès automne 2022 les sept astronautes permanents de l'Agence. L'ESA insiste : tous les profils sont recherchés. «Si vous êtes vraiment motivé et que vous avez les qualifications requises, même si vous n'êtes pas sûr d'être un bon candidat, nous vous encourageons à postuler», écrit-t-elle. D'autant plus que cette année, la campagne est également ouverte aux personnes en situation de handicap. Peuvent donc devenir «parastronautes» les individus de petite taille (en dessous de 130cm), ceux qui présentent une déficience des membres inférieurs, ou ceux dont les jambes ont des longueurs différentes.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 28 mai 2021 et doivent être enregistrées ici. Mais avant d'écrire votre plus belle lettre de motivation, prenez garde à certaines aptitudes requises.

Les compétences recherchées

Le processus de recrutement est fermé aux personnes de plus de 50 ans. Autres critères physiques : avoir une taille comprise entre 150 et 190cm, une corpulence «normale» (selon l'Indice de Masse Corporelle), ainsi qu'une très bonne vision et audition.

Ce n'est pas tout. Sur le plan universitaire, le postulant doit être diplômé d'un Master en sciences naturelles, médecine, informatique, ingénierie ou mathématiques. Il lui faut aussi une expérience professionnelle d'au minimum trois ans dans l'un des domaines cités, et un bon niveau d'anglais (au moins le C1).

Ça, ce sont les exigences de base. Mais pour vous démarquer des autres profils, l'ESA délivre quelques pistes : la maîtrise des langues étrangères est un plus, tout comme les séjours en milieu hostile (du type jungle ou désert). Les compétences en leadership et la participation à des expériences en laboratoires sont aussi appréciées.

Le processus de sélection

Vous correspondez au profil ? Dans ce cas, il vous faut remplir un questionnaire en ligne et fournir quelques documents : CV, certificat médical, et bien sûr, la traditionnelle lettre de motivation. Vous voilà ensuite parti pour un processus qui durera... une année complète.

Six étapes séparent les candidats de leur éventuelle sélection. D'abord, le dossier en ligne. Ensuite, les tests de personnalité, de coordination motrice et d'aptitudes cognitives. Troisième étape : une autre batterie de tests, cette fois ci pratiques et psychométriques. Les candidats devront effectuer des exercices individuels et en groupe.

S'ils réussissent, direction l'examen médical. Astronaute est un métier difficile physiquement comme psychologiquement. «Vous devez être capable de faire face à de longues périodes de charge de travail élevée, à des horaires de travail irréguliers, à des déplacements fréquents, et à de longues absences qui vous couperont de votre maison, de votre famille et de la vie sociale normale», prévient l'ESA. «Une flexibilité en ce qui concerne le lieu de travail (à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe) est aussi requise.» Les médecins seront donc chargés d'établir si oui ou non, le candidat est prêt à exercer le métier.

Les deux dernières étapes sont des oraux. Le premier vise à vérifier les qualifications du candidat. Le second est un entretien avec le directeur général de l'ESA, axé sur la motiviation.

Ce parcours semé d'embûches peut faire peur. Voire décourager. Mais selon l'astronaute Thomas Pesquet, «l'étape la plus sélective est le moment où vous choisissez, ou non, de postuler.» «Il n'y a peut-être qu'une personne sur 100 qui sera sélectionnée, mais il n'y a qu'une personne sur un million qui postulera», ajoute-t-il. «Alors s'il vous plaît, candidatez, candidatez, candidatez !». Vous savez ce qu'il vous reste à faire.