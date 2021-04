Les chiens à visage plat deviennent aveugles car ils ne ne peuvent plus fermer les yeux

Ces dernières années, les chiens à poils courts et aux yeux globuleux sont devenus très à la mode, au point d’entraîner une sur-reproduction. Le résultat de cette popularité a malheureusement des conséquences sur la santé de ces animaux.

93 chiens brachycéphales ont été étudiés afin d’analyser les troubles oculaires et de mieux comprendre le syndrome BOS (syndrome oculaire brachycéphalique), dont ce type de race est souvent atteint.

D’après les résultat publiés par l’Irish Veterinary Journal, « la pression excessive de sélection a conduit à une déformation du crâne provoquant une altération du visage ». Ce qui met la vision de ces chiens en danger, comme l’ont expliqué les chercheurs.

Sur les 38 Bouledogues Français, les 22 Shih-Tzu, les 17 Carlin, les 5 Bulldog Anglais, les 4 Pékinois, les 4 Boxer et les 3 Boston Terrier, âgés de quelques mois à 16 ans, les problèmes oculaires les plus souvent observés sont les ulcères cornéens avec 44%. S’en suit, la fibrose cornéenne chez 25% des cas, puis l’entropion connu également sous le nom de macroblépharon ou euryblépharon qui se traduit par une malformation et un enroulement vers l'intérieure de la paupière, problèmes qui touche 22% des chiens.

Pour y remédier

Bien que différentes techniques chirurgicales soient approuvées, les vétérinaires préconisent tout de même un contrôle oculaire régulier dès la naissance de la part des éleveurs et des particuliers. Les soignants estiment qu’une « stratégie de reproduction responsable doit être mise en oeuvre pour éviter la transmission indésirable des caractères anormaux à la progéniture ».

Pour rappel, le problème oculaire s’ajoute au syndrome des voies respiratoires obstructives dont les chiens brachycéphales sont rarement épargnés. C’est donc un défi important pour les acteurs du bien-être animal, dont ces races au visage plat, très appréciés par les propriétaires de chiens, souffrent plus régulièrement de problèmes de santé que les races à museau long.