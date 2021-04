Perseverance : une roche étrange trouvé sur Mars intrigue les scientifiques

Le 18 février dernier, on assistait en direct à l’atterrissage du rover Perseverance sur la planète Mars. Et bien qu’il lui faudra encore de nombreuses années pour arriver au terme de cette mission, en attendant la Nasa partage les découvertes envoyées par l’astromobile.

Et si on a pu écouter les premiers sons, cette fois-ci les curieux ont eu le plaisir de découvrir une matière, dont la photo a été relayée sur Twitter par la Nasa. Ce 31 mars, on a ainsi pu regarder un petit morceau de roche d’une longueur de 15 cm comme précisé dans le tweet.

Bien que les scientifiques tentent encore de déterminer de quel type de roche il s’agit, la Nasa a expliqué que cette trouvaille a eu lieu pendant que Perseverance attendait que l’hélicoptère Ingenuity se déploie. « Pendant que l’hélicoptère se prépare, je ne peux pas m’empêcher de vérifier les rochers à proximité » peut-on ainsi lire sur le compte Twitter de l’agence spatiale.

Le rover Perseverance étudie la roche

L’astromobile invite les internautes a bien observer l’image qu’elle a partagé, « si vous regardez de plus près, vous apercevrez peut-être la rangée de marques laser à l’endroit où je l’ai zappé pour en savoir plus ». Effectivement, le robot envoyé sur Mars est équipé d’un laser pour l’aider à étudier au mieux et de manière plus précise les données qu’elle trouve sur place.

Ce laser lui permet de briser la roche à plus de 7 mètres et atteindre des rochers que son bras ne pourrait pas forcément atteindre. Il aide également à regarder les textures des roches et leurs compositions chimiques.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.





It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 31, 2021

Toutefois, les gros trous que l’on peut voir à l’oeil nu, sont naturels. Les marques établies par Perseverance sont plus petites et ne sont visibles qu’en s’attardant plus sur la photographie. Les petits trous se trouvent au centre de la roche sur la partie de droite et forment une ligne horizontale.

Pour le moment, l’équipe de recherche planche sur plusieurs hypothèses concernant la roche trouvée. « Est-ce quelque chose qui a été altéré ? Est-ce un morceau de Mars projeté dans la région à la suite d’un impact ? Est-ce une météorite ou autre chose d’autres ? » se questionne encore la Nasa.