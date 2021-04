Covid-19 : des troubles psychiatriques chez un patient remis sur trois

Des conséquences terribles sur le corps et l'esprit. Un ancien malade du Covid-19 sur trois présente un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivant l'infection. Telles sont les conclusions de la plus grosse étude menée à ce jour sur le bilan mental d'anciens contaminés au SARS-CoV-2 publiée ce mercredi 7 avril.

Pour les besoins de cette étude (accessible ICI), les dossiers de santé électroniques de 236.379 patients atteints par le Covid-19, principalement américains, ont été analysés.

Dans le détail, il en resort que 34 % d'entre eux ont ainsi eu un diagnostic de maladie neurologique ou psychiatrique dans les six mois suivant l'infection. L'anxiété (17 %) et les troubles de l'humeur (14 %) sont les diagnostics les plus fréquents.

L'étude, parue dans la revue de référence The Lancet Psychiatry souligne par ailleurs l'incidence significative d'atteintes neurologiques graves telles que les hémorragies cérébrales (0,6 %), les accidents vasculaires cérébraux (2,1 %) et la démence (0,7 %).

Des risques accrus en cas de forme grave

L'effet de ces troubles peut être «considérable» pour les systèmes de santé en raison de l'ampleur de la pandémie, s'inquiète le professeur Paul Harrison (Université d'Oxford, Royaume-Uni), auteur principal de l'étude.

En effet, ces troubles étant, dit-il, «chroniques», il devient urgent de doter les systèmes de santé de ressources nécessaires «pour faire face aux besoins». Par ailleurs, le risque de développer des troubles à long terme est accru chez les patients hospitalisés pour Covid-19 sévère.

Dans cette population en effet, 46 % des patients admis en réanimation ont eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques six mois après l'infection. Près de 7 % des patients qui avaient été en réanimation ont fait un AVC ultérieur, 2,7 % une hémorragie cérébrale et près de 2 % ont développé une démence, contre respectivement 1,3 %, 0,3 % et 0,4 % de ceux non hospitalisés.

Les chercheurs ont également examiné les données de plus de 100.000 patients ayant eu un diagnostic de grippe et celles de plus de 236.000 patients avec un diagnostic d'infections respiratoires.

Le risque de diagnostics neurologiques ou psychiatriques était dans l'ensemble de 44 % plus élevé après le Covid qu'après la grippe, et de 16 % plus élevé qu'après une infection des voies respiratoires.