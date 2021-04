Espace : peut-il y avoir des arcs-en-ciel sur Mars ?

Y-a-t-il des arcs-en-ciel sur Mars ? A la question qui perturbait les internautes, la Nasa a apporté une réponse claire : non.

L'image à la source de la confusion a été capturée par l'astromobile (ou «rover») Perseverance le 4 avril. Débarqué sur Mars le 18 février, le petit robot prend régulièrement des photos de son environnement. Mais sur l'une d'entre elles, les internautes ont cru apercevoir un arc-en-ciel. On y distingue en effet un étrange faisceau lumineux.

Le mystère a été élucidé ce 6 avril grâce à un post Twitter de la Nasa. «Les arcs-en-ciel sont impossibles sur Mars», a écrit l'agence spatiale. Sur Terre, «ils sont créés par la lumière qui se reflète sur des gouttes d'eau. Mais il n'y a pas assez d'eau ici pour se condenser» (c'est-à-dire pour passer de l'état gazeux à un état solide ou liquide). «Et il fait trop froid pour de l'eau liquide dans l'atmosphère.»

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW

