En 15 ans, il serait possible de créer un véritable Jurassic Park, selon un proche d'Elon Musk

La société Neurolink aurait les moyens technologiques de bâtir un vrai Jurassic Park en 15 ans selon Max Hodak, cofondateur avec Elon Musk de la société de technologie.

D’après Max Hodak, il faudrait «peut-être 15 ans de sélection et d'ingénierie pour obtenir de nouvelles espèces super exotiques» qui ne «seraient pas des dinosaures génétiquement authentiques», a-t-il assuré dans un tweet posté dimanche dernier.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species

Le cofondateur de la société fondée en 2017 est même allé plus loin dans son tweet suivant. Il a estimé que l’humanité ne devait pas se contenter de préserver la biodiversité alors qu’elle pourrait en «générer une nouvelle».

Biodiversity (antifragility) is definitely valuable; conservation is important and makes sense. But why do we stop there? Why don’t we more intentionally try to generate novel diversity?

