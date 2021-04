Des chercheurs britanniques découvrent un potentiel traitement contre le cancer du cerveau

Un traitement qui pourrait tout changer dans la lutte contre le cancer du cerveau ? C'est ce que croient avoir trouvé des chercheurs de l'Institut de recherche contre le cancer du Royal Marsden Hospital de Londres. Une étude menée par leur soin montre en effet qu'un médicament pourrait bien donner des résultats très intéressants.

Dans une étude qui reste encore à très petite échelle, deux patients ont en effet vu leur tumeur diminuer, voire quasiment disparaître pour l'un d'eux. Les résultats, présentés le 10 avril au congrès annuel de l'Association américaine de la recherche sur le cancer (AACR), placent les espoirs des scientifiques en deux substances, l'ipatasertib et l'atézolizumab.

Combinées, elles pourraient permettre de lutter plus efficacement contre les tumeurs. L'ipatasertib a pour effet de bloquer une protéine connue sous le nom d'Akt, réputée pour être essentielle dans la formation des cancers et des métastases. Grâce à cela, la tumeur serait détachée du système immunitaire, et serait plus vulnérable à l'atézolizumab, déjà utilisé pour traiter certaines formes de cancer.

«Un traitement qui change tout»

Pour Hamish Mykura, âgé de 59 ans, le tout tient du miracle. En effet, comme le raconte le Guardian, après que son cancer lui ait été diagnostiqué, il a rejoint l'essai de ce traitement puisque la chimiothérapie et la radiothérapie qui lui étaient proposées n'arrivaient pas à réduire la taille de sa tumeur. 20 mois après son entrée dans l'étude, les examens ne parviennent plus à trouver trace du cancer, qui semble avoir disparu.

«Nous pensons que nos découvertes ouvrent la porte à des développements dans ce qui pourrait être un traitement qui change tout pour certains patients atteints du cancer du cerveau glioblastome», a déclaré au média britannique la docteure Juanita Lopez, en charge de l'étude.