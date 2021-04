L'ésotropie : quelle est cette maladie dont souffre la petite fille d'Elizabeth II ?

Lady Louise Windsor, fille d’Edward de Wessex et présentée comme la petite-fille préférée de la reine Elizabeth II, a longtemps souffert d’une maladie appelée ésotropie. Quelle est-elle ?

Touchant les yeux, elle les fait tourner vers l’intérieur, de façon à loucher. Il s’agit de la forme la plus répandue de strabisme. Elle provoque une déficience visuelle qu’il faut traiter. Si le plus souvent des verres correcteurs peuvent suffire, la petite-fille d’Elizabeth II a de con côté dû subir une chirurgie corrective, afin de retrouver ses facultés de vision.

Dans une interview donnée au Sunday Express et reprise par Gala, la mère de la jeune femme de 17 ans, Sophie Rhys-Jones, a indiqué que le problème était survenu suite à sa naissance prématurée, en 2003, qui avait nécessité une césarienne d’urgence. «Les bébés prématurés peuvent souvent avoir des strabismes parce que les yeux sont la dernière chose à être vraiment finalisée chez eux», avait-elle expliqué.

Lorsque Louise Windsor était petite, «son strabisme était assez prononcé (…) et il a fallu du temps pour le corriger», a poursuivi sa mère. «Il fallait s’assurer qu’un œil ne devienne pas plus dominant que l’autre. Aujourd’hui elle va bien et sa vue est parfaite».