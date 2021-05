Jeudi dernier, la Chine se félicitait du décollage de la fusée Longue Marche 5B parfois nommée CZ-5B. Cette dernière transportait le module central Tianhe qui signifie «harmonie céleste», dans le cadre de la construction de la station spatiale chinoise CSS.

Après un lancement réussi, un imprévu est pourtant venu se glisser dans le schéma. Les équipes spatiales de la Chine ont perdu le contrôle de l’étage principal de leur dernière fusée. Il faut savoir que Longue Marche 5B qui est dépourvu de pilote, a pour mission d’emmener que des charges utiles en orbite basse. Ainsi cette dernière utilise uniquement l’étage central et quatre boosters latéraux pour placer son module directement en orbite terrestre basse.

Cependant, lorsque Tianhe s’est éjecté du lanceur durant plus de huit minutes de vol pour se positionner comme prévu, le grand étage central de la fusée CZ-5B s’est lui aussi retrouvé en orbite. Et comme il n’est pas contrôlé, l’engin de 21 tonnes et de 30 mètres de long et 5 mètres de diamètre est désormais en train de retomber sur Terre.

En orbite autour de la Terre à environ 27 600 km/h et à une altitude de quasiment 300 km, le lanceur a déjà chuté de 80km depuis le week-end dernier comme l’a précisé SpaceNews. Pourtant, sa vitesse rend quasiment impossible de prédire où exactement il s’écrasera. Pour le moment, les experts ont réussi à estimer que l’appareil devrait revenir sur Terre le 10 mai à un ou deux jours près.

Et il y a de forte chance qu’il tombe dans l’eau, comme avance l’astrophysicien à l’université de Harvard, Jonathan McDowell puisque «l’océan couvre environ 71% de la planète». En prenant la base de l’orbite actuelle de la fusée, elle pourrait faire son entrée sur une zone allant de l’état de New-York à la Nouvelle-Zélande.

Autant dire que plusieurs endroits sont susceptibles de devenir le point d’atterrissage, d’autant plus que compte tenu de sa vitesse, le moindre obstacles sur son chemin peut modifier la trajectoire et créer une grande différence avec sa destination finale prévue au départ.

Si en général, les objets qui reviennent de l’orbite se désintègrent en entrant dans l’atmosphère terrestre, certaines parties de la fusée résisteront à l’impact. En effet, l’important gabarit de celles-ci, sans oublier les matériaux résistants à la chaleur comme les deux moteurs YF-77 et la structure du bas de l’étage, leur permettra de revenir presque intacts.

Today's decay plot for the Tianhe objects. The core stage apogee continues to come down slowly. No new data today on Tianhe itself, which could indicate it made an orbit raising burn and tracking has lost it for now. pic.twitter.com/Gr1jz852jf

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 3, 2021