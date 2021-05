Le vaccin Moderna serait efficace contre les variants brésilien et sud-africain

Une petite lueur d’espoir semble permise en cette période de pandémie. Et elle nous vient des États-Unis. En effet, ce mercredi 5 mai, la société américaine de biotechnologie Moderna a publié dans un communiqué les premières données de son étude de phase 2.

Celle-ci a démontré qu’en administrant un rappel «d’une dose unique de 50 microgramme d’ARNm-1273 ou d’ARNm-1273.351» après un premier vaccin initial, cela a permis «d’augmenter la réponse des anticorps neutralisant contre le SARS-CoV-2 ainsi que les deux autres variants préoccupants, le B.1.351 (variant sud-africain) et le P.1 (variant brésilien)».

40 personnes ont accepté de participer à cette étude. Ces dernières avaient reçu les deux doses du vaccin initial de Moderna entre six et huit mois avant ces essais. Ainsi, trois formules ont été testées sur elles : une dose de rappel d’ARNm-1273, une autre nommée ARNm-1273.351 a été créé spécifiquement contre le variant sud-africain et une dernière qui combine les deux premières formules. Si pour le moment les résultats ont été positifs concernant les deux premières formules, les résultats de la troisième (ARNm-1273.211) sont encore en attente et devraient arriver sous peu.

De plus, la société de biotecnologies rappelle que «les doses de rappel ont été généralement bien tolérées» et que les effets secondaires étaient similaires à ceux observés après la deuxième dose du vaccin dans les études précédemment rapportées. Ils ont donc pu enregistrer une douleur au niveau du point d’injection, accompagnée de quelques maux de tête, de la fatigue, ainsi que des douleurs musculaires et articulaires observées.

Des résultats encourageants

Avec les variants apparus ces derniers mois, les questions se posent autour de la recrudescence de l’épidémie déjà observée dans certains pays comme l’Inde ou le Brésil. Toutefois, les chercheurs de Moderna se disent rester «déterminés à être proactifs à mesure que le virus évolue». Ces nouvelles données sont donc une étape importante qui «renforce leur confiance dans leur stratégie de rappel qui devrait être protectrice contre ces nouveaux variants détectés».

Le patron de Moderna, Stéphane Bancel, ajoute à cette note positive que «cette technique permet la fabrication rapide de candidats-vaccins qui incluent des mutations clés du virus, permettant potentiellement un développement plus rapide de futurs vaccins alternatifs contre de nouveaux variant potentiels». Il promet ainsi de continuer à faire des mises à jour de leur vaccin contre le Covid-19 «afin de placer la pandémie sous contrôle ».