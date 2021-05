Le Covid-19 pourrait favoriser le diabète à long terme

Une nouvelle conséquence du Covid-19 inquiétante. L’équipe du docteur Ziyad Al-Aly, qui dirige le centre d’épidémiologie clinique du système de soins de santé des anciens combattants de Saint Louis, a découvert que le Covid-19 accentuait les risques de diabète.

Comme le rapporte le média Bloomberg, lorsque le docteur Al-Aly a eu vent des premiers résultats, il a demandé à poursuivre les recherches pour vérifier ces résultats. Après plusieurs semaines à analyser des millions de dossiers de patients, les cinq collègues de l’épidémiologiste ont abouti à la même conclusion.

En plus d’être une maladie mortelle pour les personnes atteintes de diabète, le Covid-19 peut également être un élément déclencheur de ce syndrome métabolique sur des personnes qui n’ont pas eu d’antécédent diabétique auparavant. Le docteur de Saint-Louis ne cache pas «qu’il lui a fallu un certain temps pour le convaincre car il était difficile de croire que Covid puisse faire cela».

— Ziyad Al-Aly, MD (@zalaly) April 27, 2021