De l'eau à l'état liquide retrouvée dans une météorite

L'eau serait très commune dans l'univers. Si plusieurs scientifiques ont déjà mis en évidence cette conclusion, la découverte récente d'eau liquide dans une météorite confirmerait celle-ci.

On savait l'eau déjà très présente dans notre système solaire, les preuves les plus visibles résidant dans les anneaux de Saturne ou encore sur Europe, le célèbre satellite de Jupiter. Toutefois, la récente découverte d'eau dans une météorite, fragment d'un astéroïde vieux de 4,6 milliards d'années, abonde les théories qui avancent la présence de cet élément partout dans notre galaxie et même à l'échelle de l'univers.

Et pour une fois, l'eau découverte n'est pas sous forme de glace, mais bien liquide. Une première pour une météorite de ce type. Les scientifiques se sont penchés sur les fragments de la météorite de Sutter's Mill qui s'est désagrégée dans notre atmosphère en 2012. Classée parmi les météorites dites chondrites carbonées, c'est à dire riches en carbone et dont le fer est oxydé.

De l'eau venue au-delà de Jupiter ?

L'équipe de chercheurs, menée par le Dr Akira Tsuchiyama, professeur à l'université de Ritsumeikan à Kyoto (Japon) a utilisé de nouvelles techniques en matière de microscopie. Et leurs travaux ont permis de repérer de minuscules inclusions d'eau dans un micro cristal de calcite caché dans les fragments de ce météorite.

«Les inclusions se sont probablement produites en raison de la formation de l'astéroïde parent avec des morceaux d'eau gelée et de dioxyde de carbone à l'intérieur. Cela exigerait que l'astéroïde se soit formé dans une partie du système solaire suffisamment froide pour que l'eau et le dioxyde de carbone gèlent, et ces conditions placeraient le site de formation bien en dehors de l'orbite terrestre, probablement même au-delà de l'orbite de Jupiter», a expliqué le Dr Akira Tsuchiyama sur le site de l'université faisant part de ses recherches. Avant de conclure que nous avons «pu détecter un minuscule fluide piégé dans un minéral il y a 4,6 milliards d'années», soit lors de la formation de notre système solaire.