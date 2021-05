Super Lune des fleurs du 26 mai : tout ce qu'il faut savoir

Dans la soirée puis la nuit de ce mardi 25 au mercredi 26 mai, la lune se parera d'une singulière couleur semblable à une «Super Lune de sang». Cette super lune, la dernière de 2021, est également appelée «Super Lune des fleurs» en raison du fait qu'elle se se produit au printemps, la saison des floraisons.

Le phénomène doit se traduire notamment par une éclipse de Lune. Mais, surtout, le satellite naturel de la Terre, doit prendre une étrange et superbe couleur cuivrée et rouge.

L'explication est simple. Dans la mesure où la lune ne sera plus directement illuminée par le soleil, ses rayons étant cassés par la présence de la Terre dans sa trajectoire, cela lui fera prendre cette teinte inhabituelle.

Mais malheureusement, la «Super Lune des fleurs» ne sera pas visible en France, mais surtout dans d'autres contrées.

Overnight, a total lunar eclipse will be visible to parts of Southeast Asia, Australia, western North America, and all of Mexico. @NASAEarth, @NASASun, and @NASAMoon break it all down in the thread below. Where will you watch it from? Tell us! https://t.co/loLB8kqyNn

— NASA (@NASA) May 25, 2021