Médicaments contre le coronavirus : voici les projets les plus avancés

Pourrons-nous un jour disposer d’une simple boîte de médicaments anti-Covid ? Face à cette question qui revient souvent, les entreprises pharmaceutiques oeuvrent afin de développer un traitement que l’on pourrait avaler chez soi à l’aide d’un simple verre d’eau, en cas de premiers symptômes.

Alors que les vaccins sont pour le moment la solution la plus efficace pour faire face au Covid, d’autres projets émergent des laboratoires. Deux projets, pour être plus précis. Ces derniers seraient relativement avancés et testés sur plus d’un millier de personnes comme l’avance l’AFP.

Qui travaillent sur ces projets ?

Le laboratoire pharmaceutique américain Merck planche actuellement sur un premier projet nommé Molnupiravir, en collaboration avec la société de biotechnologies Ridgeback Biotherapeutics. Développé contre la grippe dans un premier temps, il a ensuite été transformé en pilule qui doit être prise deux fois par jour, durant cinq jours.

Testé sur une centaine de personnes, le traitement a été bien toléré. D’après les analyses, le virus n’était plus détectable sur plusieurs dizaines de personnes testées au Molnupiravir, au bout de 5 jours. En revanche, le virus était encore présent sur 26% du groupe placebo. Le laboratoire attend pour cet automne, les résultats d’essais chez 1450 adultes supplémentaires.

En ce qui concerne le second, c’est l’entreprise pharmaceutique suisse Roche, en partenariat avec l’Américaine Atea Pharmaceuticals, qui s’attèle sur le projet appelé AT-527. Leur traitement est testé sur environ 1400 participants en Europe et au Japon, mais cette fois à partir de 12 ans. Très optimiste, le PDG d’Atea, Jean-Pierre Sommadossi, a fait savoir «qu’ils s’attendent à demander une autorisation aux régulateurs d’ici la fin de l’année et à lancer le médicament en 2022».

Du côté des laboratoires Pfizer, contrairement aux deux autres, un troisième traitement baptisé PF-07321332 se fait un peu plus désirer. Pour celui-ci, il ne s’agit pas d’une réadaptation, mais d’un développement spécifique contre le SARS-CoV-2, la souche qui est à l’origine du Covid-19. Il est actuellement testé sur près de 60 adultes, et les résultats sont attendus pour la fin du mois de juin.

Un traitement préventif

Comme le rappelle Daria Hazuda la biochimiste qui dirige les recherches chez Merck, «le plus tôt vous soignez avec un antiviral, meilleure sera l’issue». Ainsi avec Merck et avec Roche, le médicament devrait être pris cinq jours maximum après l’apparition des symptômes, pour éviter la réplication du virus qui est à son maximale durant la première semaine.

Par la suite, le principal défi sera donc de diagnostiquer les patients le plus rapidement possible, une fois que les pilules seront disponibles. Et pour accélérer ce processus, Jean-Pierre Sommadossi a expliqué que les «tests à domicile deviendront de plus en plus importants».

Ainsi, il sera possible d’utiliser ces traitements dans un cadre de prévention. Comme exemple, si un membre d’un foyer est infecté, les autres pourront prendre le traitement pour contrer la maladie à leur tour et l’empêcher de se développer. Les scientifiques se basent sur l’antiviral Tamiflu, utilisé en prévention contre la grippe, comme exemple efficace.

Les chercheurs sont optimistes

De plus, ils restent confiants dans la capacité des antiviraux à rester efficaces contre les variants, mais également contre d’autres coronavirus dont certains pourraient être encore inconnus.

Ces avancées prometteuses sont synonymes d’espoir pour Daria Hazuda qui déclare «qu’il est possible d’imaginer un avenir où un antiviral pourrait être utilisé largement, indépendamment du diagnostic, pour soigner et empêcher de multiples infections respiratoires ».