Éclipse solaire du 10 juin : voici la région idéale où il sera possible de l'observer

Une éclipse solaire produira un magnifique spectacle dans le ciel ce jeudi 10 juin.

Cette éclipse annulaire parcourra le ciel de l’hémisphère nord, sur une bande d’environ 500km, allant du Canada à la Sibérie. Au maximum de l’éclipse, la lune glissera lentement devant le soleil, le transformant pendant quelques minutes en un «cercle de feu».

En Europe, le phénomène ne sera que partiel mais si les conditions météorologiques sont bonnes, il sera tout de même possible de l’observer en partie dans quelques pays. C’est notamment le cas de la France. Mais tous les territoires ne seront pas logés à la même enseigne.

C’est à Saint-Pierre-et-Miquelon que le spectacle sera le plus beau. Le pourcentage d’obscuration sera en effet de 67%. En métropole, les amateurs d’astronomie du nord du pays seront les plus chanceux. A Lille, le phénomène sera en effet visible à 16%. A titre de comparaison, l’éclipse sera visible à 13,2% à Paris, 5,5% à Toulouse et seulement 2,8% à Marseille.

Le phénomène durera environ deux heures, entre 11h et 13h avec un point d’orgue prévu entre 11h55 et 12h20.

Attention à bien s'équiper !

A noter toutefois qu’il faudra s’équiper pour regarder cette éclipse. Il est impératif de n’observer le phénomène à l’œil nu ou juste avec des lunettes de soleil sous peine de provoquer une brûlure rétinienne, qui peut être irréversible. Des lunettes spéciales sont vendues à cet effet dans les magasins d’astronomie.

Il sera également possible de suivre le phénomène depuis son ordinateur, l’Observatoire de Paris diffusant l’événement en direct sur sa chaîne YouTube.