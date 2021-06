Espace : Pourquoi Thomas Pesquet fera-t-il deux sorties la semaine prochaine ?

Du travail à faire. L’astronaute français Thomas Pesquet s’apprête à faire deux sorties dans l’espace, hors de la station spatiale internationale (ISS), le 16 et le 20 juin. Pour quelles raisons ?

Il sera accompagné de son partenaire américain Shane Kimbrough, avec qui il avait déjà réalisé ses précédentes sorties extravéhiculaires, en 2017 lors de sa première mission. Leur objectif sera d’installer deux nouveaux panneaux solaires sur l’extérieur de l’ISS, par-dessus ceux qu’ils doivent remplacer.

Ces équipements permettent d’alimenter en énergie la station. Or, s’ils sont toujours en état de fonctionnement «des signes de dégradation, comme prévu», commencent à se montrer, a indiqué la Nasa. Sur les huit panneaux solaires, six doivent ainsi être rénovés dans les deux années à venir. Déployés en décembre 2000, les originaux «ont été conçus pour une durée de vie de 15 ans». Il était donc temps de les changer. Les nouveaux augmenteront «la puissance totale disponible de la station de 160 kilowatts à un maximum de 215 kilowatts», a poursuivi la Nasa.

A chaque sortie, Thomas Pesquet et son équipier passeront environ 6 heures et 30 minutes dans l’espace. «Il a fallu plus d’un an pour préparer les 2 sorties extravéhiculaires qui se dérouleront la semaine prochaine. Ce genre d’opérations hors normes impliquent des domaines très différents et énormément de coordination», a-t-il indiqué. La préparation des combinaisons est notamment très importantes, a-t-il également expliqué.

