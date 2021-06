Espace : le rover chinois Zhurong envoie un selfie depuis Mars

Petite séance photo pour Zhurong, le rover chinois qui sillonne Mars. Le robot téléguidé s'est pris en selfie aux côtés de sa plate-forme d'atterrissage.

Une véritable fierté pour les concepteurs de l'Agence spatiale chinoise (CNSA), qui ont aussitôt posté le résultat sur Twitter. On peut y voir Zhurong - dont le nom signifie «dieu du feu» dans la mythologie chinoise - déployer ses panneaux solaires comme des ailes. Une caméra séparable lui a permis de capturer l'image. Deux autres sont directement intégrées à lui, et ressemblent à des yeux sur la photo.

Family photo! First batch of scientific images of #Zhurong rover landing on Mars unveiled. Fig 1 was taken by a wireless camera deployed by rover. Fig 3 shows traces of rover maneuver. Full scale HD pictures and Easter eggs are revealed by @CNSAWatcher in https://t.co/jCzeJVk5iD pic.twitter.com/j7sFT39M45

— Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) June 11, 2021