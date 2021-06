Des scientifiques produisent de l'arôme de vanille à partir de déchets plastiques

Voilà une prouesse chimique qui a de quoi laisser les esprits novices un peu perplexes. Des scientifiques de l'Université d'Edimbourg, en Ecosse, sont parvenus à créer de l'arôme de vanille... à partir de bouteilles en plastique.

La recherche avait déjà rendue possible la dégradation de ces déchets, grâce à des enzymes mutantes qui décomposent le plastique en acide téréphtalique (TA). C'est cette dernière substance que les chercheurs d'Edimbourg ont converti en vanilline, à l'aide de bactéries E coli modifiées.

A new way of tackling the growing issue of #plasticpollution…@Wallace_Lab took a #plastic bottle off the street & transformed it into vanillin using #bacteria





Amazing work published in @green_rsc by @JoSadler10 @Dr_StephenW https://t.co/teCvfQTJpz pic.twitter.com/2AjhJRfIjw

— Biology at Edinburgh (@SBSatEd) June 10, 2021