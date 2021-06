L'homme pourrait coloniser la Voie Lactée en un milliard d'années, affirment des chercheurs

Un milliard d'années. Voici le chiffre astronomique mis en avant par des chercheurs, qui affirment qu'en l'état actuel de la science il nous faudrait cette période pour coloniser l'ensemble de notre galaxie : la Voie Lactée.

S'il s'agit d'une affirmation purement théorique, les experts en astrophysique et en astronomie des universités américaines de Pennsylvanie, de Columbia et de Rochester viennent de publier le résultat de leur recherche dans la très sérieuse revue de la Société Américaine d'Astronomie.

Les savants ont mis au point un modèle informatique capable de simuler comment une civilisation technologiquement avancée comme la nôtre pourrait parvenir à coloniser la Voie Lactée. Une galaxie qui s'étalle tout de même sur 100.000 années lumières et qui contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles, et au minimum 100 milliards de planètes. Si ces dernières ne sont pas toutes habitables, les chercheurs se sont surtout interrogés sur la vitesse à laquelle l'humanité pourrait établir des colonies spatiales.

Selon plusieurs chercheurs américains, l'humanité devrait mettre un milliard d'années à coloniser l'ensemble de la Voie Lactée et ses plus de 100 à 400 milliards d'étoiles. La simulation ci-dessous donne le vertige :) Une étude à retrouver ici https://t.co/iK3XUs5aRH pic.twitter.com/aFC3OCMy57 — Nicolas Cailleaud ニコカヨ (@nicokayo) June 21, 2021

La vidéo ci-dessus donne ainsi à voir à quelle vitesse l'humanité pourrait quitter le berceau de sa naissance dans notre système solaire avant de bâtir un véritable empire galactique digne de Dune, célèbre roman de SF écrit en 1965. Dans cette vidéo, la couleur violette symbolise la progression de notre espèce parmi les étoiles.

Il est à noter que la colonistation s'accélère de manière exponentielle lorsqu'on approche du milliard d'années. Un constat qui s'explique par le fait que les étoiles au centre de notre galaxie sont de plus en plus proches les unes des autres, ce qui facilitera le voyage des colonies.

Des voyages de 100.000 ans

Surtout, les scientifiques se sont basés sur l'état des technologies actuelles. L'expansion de l'humanité ne se ferait ainsi qu'à la vitesse de 10 km par seconde, soit la vitesse atteinte actuellement par nos sondes spatiales les plus rapides telle que Voyager et New Horizons. Ils ne tiennent donc pas compte d'éventuelles nouveaux moyens de propulsion.

En outre, le modèle établi part du principe qu'un vaisseau de colonisation vers un autre monde ne serait envoyé que tous les 10.000 ans en moyenne. Enfin, certains voyageurs devront s'armer de patience puisque certains vaisseaux pourraient transiter durant 100.000 ans avant d'arriver à destination.