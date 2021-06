Astronomie : Voici 5 conseils pour observer les étoiles durant l'été 2021

C'est sans doute le seul voyage que tout habitant de la planète peut s'offrir sans condition de ressource. En été et sous un ciel dégagé, lever la tête vers la voûte céleste offre un spectacle sans commune mesure. Voici nos conseils pour profiter au mieux des belles nuits à observer les étoiles et les planètes durant cet été 2021.

Afin d'accompagner au mieux les veillées nocturnes, nous avons sollicité l'avis d'un expert sur la question, en la personne de Franck Marchis, senior astronome à l'institut SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), basé aux Etats-Unis.

Savoir quand observer et s'équiper

S'il reste acquis d'éviter de sortir un soir où les nuages couvrent la voûte céleste, plusieurs règles sont également à observer. «Si vous souhaitez admirer les étoiles évitez de le faire les soirs de pleine Lune, car sa clareté va occulter le ciel de nuit et ne rendra pas l'observation facile, que ce soit à l'œil nu ou avec un instrument comme des jumelles ou un télescope», rappelle Franck Marchis, qui travaille également avec la société Unistellar et son fameux téléscope numérique eVscope.

Pour celles et ceux qui possèdent une lunette astronomique ou un télescope sachez aussi qu'un ciel dégagé ne signifie pas forcément qu'il est favorable à l'observation. La raison ici réside dans les turbulences atmosphériques. Par exemple, si les étoiles semblent scintiller lorsqu'elles sont à leur zénith, cela signifie généralement que la turbulence est intense. Celle-ci aura différentes conséquences, comme celle de rendre la mise au point compliquée, voire impossible. En outre, ceux qui voulaient immortaliser les astres en réalisant des photos n'auront sans doute pas un rendu optimal.

Bien connaître sa «géographie» spatiale

«Si vous avez appris où situer les pays, les capitales et les grandes régions du monde, vous savez sûrement où chercher lorsqu'on vous parle d'une ville par exemple. C'est la même chose pour les constellations et les planètes, afin de vous repérer facilement et de vous orienter vers les bonnes parties du ciel pour observer un objet en particulier», explique Franck Marchis.

Pour les amateurs d'astronomie, il est donc important de lire et d'apprendre au préalable les 88 grandes constellations (Grande Ours, Cygne, Hercule...) et surtout de savoir lesquelles sont visibles dans l'hémisphère où vous vous trouverez cet été. Se munir d'un Atlas des étoiles est aussi une bonne idée. N'oubliez pas de vous équiper d'une petite lampe qui éclaire en rouge (afin de ne pas déshabituer vos yeux à l'obscurité). Petite astuce, si vous ne possédez pas une telle lampe, recouvrir l'embout lumineux d'un papier de bonbon rouge transparent peut faire l'affaire.

connaître les points d'intérêt du ciel estival

Tout au long de l'été, les observateurs peuvent noter dans leur agenda différents rendez-vous célestes. «Jupiter s'observe particulièrement bien en cette période et un télescope permettra même d'observer ses lunes», note Franck Marchis. Les pluies d'«étoiles filantes» sont toujours un beau spectacle chaque été. Dans la nuit du 12 juillet, il sera possible d'observer la conjonction des planètes Mars et Vénus et les possesseurs d'un téléscope pourront même les observer en même temps. Une autre conjonction, entre Mercure et Mars aurait lieu quant à elle le 18 août. Un joli spectacle. Du côté des «pluies d'étoiles filantes», les Perséides seront visibles cette année entre le 14 Juillet et le 24 août, avec un pic d'observation dans la nuit du 12 août au 13 août (jusqu'à 100 étoiles filantes par heure).

s'installer confortablement

Observer les étoiles suppose aussi de ne pas négliger son confort. «N’oubliez pas d’apporter de la nourriture et des boissons. Trouvez un siège incliné ou un transat pour ne pas avoir mal au cou et faites de cet instant un moment convivial», conseille Franck Marchis. Une petite couverture ou un vêtement chaud ne sont pas à oublier, les températures étant souvent plus basses en pleine nuit.

Habituer ses yeux aux couleurs des étoiles

«Lorsque j'étais plus jeune on me disait que les étoiles avaient différentes couleurs, mais moi je les voyais toutes jaunes ou blanches. Or effectivement, il convient de passer du temps à observer les étoiles pour se rendre compte des différentes couleurs», souligne Franck Marchis. Bien sûr pour une observation à l'œil nu, un ciel dégagé et dépourvu de toute pollution lumineuse est tout indiqué pour en voir les nuances.

La couleur des étoiles varie avec leur température. Ainsi, une étoile «froide» (dont la température approche les 3.000° C) brillera de rouge. A l'inverse, les plus chaudes (60.000° C) seront bleues. Passez donc du temps à regarder le ciel nocturne afin d'habituer vos yeux à l'obscurité, en prêtant attention le spectacle offert sera magnifique.