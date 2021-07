Espace : la «plus grande comète de l'époque moderne» se dirige vers notre système solaire

Elle vient d'un lieu si lointain qu'il reste mystérieux, même pour les plus éminents scientifiques. Pourtant, la comète Bernardinelli-Bernstein, ou C/2014 UN27, a vraisemblalement décidé de nous rendre visite. Repéré à la mi-juin, ce corps céleste suit une trajectoire qui devrait l'amener à traverser notre système solaire.

La rencontre n'est pas prévue pour tout de suite puisque C/2014 UN27 atteindra son point le plus près de notre Soleil en 2031. En attendant, les astronomes ont bien l'intention de garder les yeux rivés sur cette comète géante venue du nuage d'Oort, qui entoure le système solaire.

Some people asked why it was only announced now: finding TNOs with DES is a massive computational problem (my PhD was solving this problem). The search itself took 15~20 million CPU-hours, and the catalog production from our 80,000 exposures probably took more than that!

