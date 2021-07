Tourisme Spatial : quelle préparation physique faut-il suivre ?

Peut-on partir en vacances dans l'espace comme on partirait à la plage ? Si le tourisme spatial est encore réservé à une élite richissime, la question de la préparation physique n'en demeure pas moins importante.

Alors que les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos s'apprêtent à effectuer les vols inauguraux de leurs compagnies respectives - Virgin Galactic et Blue Origin- ce mois-ci, leurs départs vers la stratosphère puis à la limite de l'espace, entre 80 et 100 km d'altitude, devraient largement être médiatisés. Car les deux hommes ont l'ambition d'ouvrir la voie au tourisme spatial. Et pour environ 150.000 à 200.000 euros, un citoyen (suffisamment riche) pourra admirer la courbure de la Terre et même profiter de quelques minutes d'apesanteur.

Des exigences restreintes pour un simple vol spatial

Dans les faits, les deux sociétés affirment qu'aucune préparation physique très poussée n'est nécessaire. Comme dans un avion, les passagers demeurent passifs. Il suffira d'attester d'une bonne condition physique et de ne pas être sujet à des maladies cardiovasculaires, de problèmes de dos ou de soucis de santé graves qui pourraient nécessiter d'agir dans l'urgence pour l'équipage et ses passagers. Il n'y a également aucune limite d'âge. C'est d'ailleurs ce qu'entend rappeler Jeff Bezos, qui devrait embarquer avec lui Wally Funk, une ancienne pilote âgée de 82 ans, au sein de la fusée New Shepard, le 20 juillet prochain. Le voyage, qui ne devrait pas durer plus de 11 minutes au total, reste ainsi supportable par le plus grand nombre.

Un vrai entraînement pour un séjour en orbite

© Inspiration4/SpaceX/Nastar Center

Mais les exigeances se corsent si vous comptez louer un jour une chambre d'hôtel en orbite. Le projet d'Axiom Space, qui ajoutera bientôt un module supplémentaire à l'ISS, résume bien toutes les difficultés auxquelles seront confrontés les clients de cette chambre avec vue sur la Terre, à 408 km d'altitude. Chacun déboursant au passage la coquette somme de 55 millions de dollars pour avoir le droit d'y rester 10 jours.

Parallèlement, le projet Inspiration4 lié à SpaceX va envoyer en septembre 2021 un groupe de civils dans l'espace pour un vol entièrement automatisé durant trois jours. Côté entraînement, dans ces deux cas de figure, les passagers ne sont plus de simples spectateurs. S'ils n'ont pas besoin d'avoir une formation rigoureuse qui dure plusieurs années comme les astronautes, un passage par un centre de formation sera tout de même nécessaire.

La société Nastar Center, basée à Southampton en Pennsylvanie, propose ainsi ce type de formations et notamment pour Inspiration4. Pour un budget d'environ 8.000 euros par passager, une formation de deux jours permet de faire un tour à bord d'une centrifugeuse afin de se préparer aux G encaissés pendant le décollage. En outre, une formation aux mesures d'urgence est prodiguée, comme revêtir un scaphandre d'astronaute, et des simulations pour mieux appréhender ce qui se passera durant leur vol sont proposées. Une fois installés, ils n'auront alors plus qu'à admirer la vue.