La Chine veut détourner un astéroïde potentiellement dangereux à l'aide de missiles

La Chine souhaite intervenir sur l’astéroïde Bennu qui pourrait percuter la Terre d’ici une centaine d’années. Elle envisage d'envoyer des missiles sur ce corps céleste dans le but de dévier sa trajectoire.

Afin de ne pas laisser les futures générations se faire surprendre par ce possible scénario, la force spatiale chinoise a pour projet d’envoyer des fusées Longue Marche 5 de 992 tonnes chacune, celles-ci sont d’ailleurs souvent utilisées par le pays asiatique. Il faudrait ainsi au moins 23 de ces lanceurs envoyés en même temps, pour réussir à faire dévier la trajectoire de l’astéroïde d’environ 9000 kilomètres de son itinéraire prévu et l’éloigner de la Terre.

Pour le moment, la Nasa estime que l’astéroïde représente un faible danger puisque d’après les calculs, la probabilité d’un impact est de 1/2700 et cela entre les années 2175 et 2199. Si ce scénario catastrophe a très de peu de chance de se réaliser, le résultat serait toutefois désastreux en raison de l’énergie cinétique de l’impact entre Benny et la Terre estimée à 1200 mégatonnes. Ce qui représenterait une puissance 80 000 fois supérieur à la bombe larguée sur Hiroshima, comme l’explique Futura Science.

Aucune date n’a encore été avancée par la Chine mais en novembre prochain, une mission identique a été programmée par la Nasa et l’ESA (Agence Spatiale Européenne). Leur cible est un astéroïde du système de Didymos, qui se trouve à 11 millions de km de notre planète. Les agences spatiales espèrent ainsi analyser «l’effet de cet impact sur la trajectoire de l’objet».