Voici pourquoi Richard Branson et Jeff Bezos ne sont pas «astronautes» selon l'administration américaine

N'est pas astronaute qui veut. Alors que la course à l'espace fait rage, notamment entre Richard Branson et Jeff Bezos, l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a cru bon de le rappeler en donnant une définition plus restrictive de la profession. En tant que passagers de vols «touristiques», les deux milliardaires en sont exclus.

Hasard ou non, le communiqué de la FAA sur la question a été publié mardi 20 juillet... soit le jour où Jeff Bezos a effectué son premier vol spatial. Selon la BBC, le règlement en la matière n'avait pas été modifié depuis 2004, lorsque la catégorie des astronautes commerciaux a été créée. Elle distingue ceux qui ont été formés à commander, piloter ou servir comme membre d'équipage d'un véhicule spatial à financement privé.

Touchdown! @BlueOrigin successfully made it to space with its first space flight participant! Learn how the FAA licenses safe commercial space launches around the world at https://t.co/NqBVxx18do. #FAASpace #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/Omq3l6qFGE

