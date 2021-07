La Nasa choisit SpaceX pour sa prochaine mission vers Jupiter

Nouvelle victoire pour SpaceX. La Nasa a choisi la société du milliardaire Elon Musk pour sa prochaine mission vers Europe, lune glacée de la planète Jupiter.

Le contrat s'établit à 178 millions de dollars. Pour cette somme, SpaceX mettra à disposition de la Nasa une fusée Falcon Heavy. Le lancement de la mission, nommée Europa Clipper, aura lieu en «octobre 2024» depuis le centre Kennedy en Floride, a précisé SpaceX dans un tweet.

NASA has selected Falcon Heavy to fly Europa Clipper! Launching in October 2024, this interplanetary mission will study whether Jupiter's icy moon Europa could have conditions suitable for life. https://t.co/KJt7Natn7i pic.twitter.com/sfcdrcKE77

— SpaceX (@SpaceX) July 23, 2021