Vacances d'été : pourquoi la chaleur fatigue ?

Vous avez sûrement déjà éprouvé cette sensation : allongé près du ventilateur, à fuir le soleil, en vous demandant comment trouver la force de mettre un pied hors du lit. Pas de panique, votre léthargie est tout à fait naturelle. La chaleur peut être épuisante.

En cause : la température déjà élevée du corps. Entre les activités physiques, cérébrales, et le maintien des fonctions vitales, notre organisme frôle parfois la surchauffe. Mais la fraîcheur de l'air extérieur lui permet de se réguler et de se maintenir à 37° C.

Evidemment, quand l'air est tout sauf frais, c'est une autre paire de manches. Le corps ne peut compter que sur lui-même. Pour se refroidir, il active le mécanisme de sudation. La personne transpire, et évacue par ce biais la chaleur enmagasinée par l'organisme.

Un flux sanguin ralenti

Problème : la transpiration fait baisser la concentration minérale. Le corps se trouve alors déshydraté, ce qui ralentit le flux sanguin, et irrigue moins le cerveau. La personne plonge ainsi dans un état de torpeur et de faiblesse.

C'est pourquoi, lors d'une canicule, le corps évite les activités énergivores. Il est déjà très sollicité par son autorégulation. Des phénomènes comme la digestion, qui font beaucoup augmenter la température interne, sont relégués au second plan. L'appétit est donc plus léger en été.