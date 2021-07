Attaque de Mildiou : Quel est ce champignon qui menace la production de champagne ?

Les pertes pourraient être colossales. Près du quart des vignobles dédiés à la production de champagne sont menacés par une attaque importante de Mildiou cette année. Mais quel est ce champignon craint comme la peste par le secteur viticole ?

Plusieurs milliers d'hectares de la Vallé de la Marne et de l'Aube sont ainsi touchés. Car le Mildiou aime particulièrement l'humidité conjuguée à la chaleur, et les précipitations du printemps et de ce début d'été n'ont pas arrangé les cultures.

Selon le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), les pertes de cette années sont estimées «entre 20 et 25 %» des 34.000 hectares du vignoble champenois.

une plaie pour les vignes

La maladie végétale du mildiou est liée scientifiquement au champignon phytophthora infestans. Un champignon que les cultivateurs connaissent malheureusement bien, puisqu'à lui seul il peut réduire à néant des cultures de pommes de terre et de tomates.

Dans le cas de la vigne, le mildiou s'en prend aux végétaux et se manifeste d'abord par une plaque jaunâtre avant de se transformer en un petit duvet blanchâtre, avec de petites tâches qui atteignent les feuilles, les tiges et les racines. Sa propagation dans un champ peut être fulgurante et faire dépérir une récolte entière en quelques semaines. Lors de son passage, les végétaux touchés finissent par se «nécroser», déssecher et mourrir. Les grappes pouvant même être touchées et empêchées de pouvoir créer le raisin attendu. Le mildiou viticole ou Plasmapora viticola aurait été importé des Etats-Unis au XIXe siècle par le biais d'échanges commerciaux.

Un signe d'espoir

«Le mildiou a une incidence sur le potentiel de la récolte mais pas sur la qualité. Un beau millésime est encore possible», estime Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons (SGV) et co-président du CIVC, à l'AFP.

Selon le CIVC, il faut remonter à 2012 pour se remémorer la dernière grande attaque de mildiou sur ces terres champenoises.