Garçon de Turkana : il y a 37 ans l’ancien squelette humain le plus complet était découvert

Ce dimanche 1er août, le squelette du «Garçon de Turkana» célèbre ses 37 ans de découverte. Il est d’ailleurs mis à l’honneur sur Google.

Pour cette occasion spéciale, le moteur de recherche a dédié une petite animation animée au squelette, qui avait été mis au jour en août 1984 par Kamoya Kimeu, autrefois assistant du paléoanthropologue Louis Leakey.

Appartenant à l’espèce Homo ergaster, qui est apparue il y a environ 1,9 million d’années en Afrique, le squelette du «Garçon de Turkana» date lui d’1,5 à 1,6 million d’années. Et bien qu’il lui manquait ses deux mains et ses deux pieds lors de sa découverte, ses 108 os ont permis de faire de lui le squelette le plus complet découvert à cette époque.

Retrouvé au Kenya, le squelette doit son nom au lac Turkana non loin duquel il avait été déterré. Grâce à la forme de son bassin, les chercheurs avait réussi à déterminer le sexe et l’âge de cet individu. Ils avaient d’abord estimé que le garçon était âgé entre 11 et 12 ans au moment de sa mort, puis après une réévaluation, ils ont finalement avancé qu’il avait environ 8 ans. Son type de développement à mi-chemin entre l’Homo sapiens et le chimpanzé, avait rendu l’étude plus complexe.

Si les ossements du «Garçon de Turkana» ne peuvent pas tout nous dire, notamment sur les causes de son décès, certains scientifiques pensent qu’il est mort d’une septicémie causée par l’infection d’une molaire. En revanche, pour d’autres, l’enfant souffrait d’une pathologie qui affectait son squelette. Une scoliose était supposée lors des premières études, puis une hernie discale avait été constatée par l’anthropologue Martin Häusler en 2013.