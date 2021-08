Nuits des étoiles 2021 : où et comment voir la pluie d'étoiles filantes ce week-end ?

Ce week-end a lieu la 30e édition des Nuits des étoiles. L'événement permet d'admirer les comètes qui traversent notre voûte céleste chaque été. Voici tout ce qu'il faut savoir pour profiter du spectacle.

Que sont les nuits des étoiles ?

Depuis 1991, l'association française d'astronomie (AFA) organise tous les étés les Nuits des étoiles. Des manifestations aux quatre coins de la France permettent aux curieux d'observer les étoiles filantes. Grâce aux températures douces et au ciel dégagé, l'été est le moment privilégié pour s'initier à l'astronomie.

Que pourra-t-on voir dans le ciel ?

De la fin du mois de juillet à la mi-août, notre planète traverse un essaim de poussières laissées sur sa trajectoire par la comète Swift-Tuttle. Les débris qui rencontrent notre atmosphère se consument et forment des étoiles filantes. Celles-ci sont appelées «Perséides» car elles semblent sortir de la constellation de Persée.

Le pic de cette «pluie» devrait avoir lieu dans la nuit du 10 au 11 août. La nuit des étoiles a lieu quelques jours plus tôt car les conditions d'observation seront plus favorables. La Lune se fera en effet particulièrement discrète ce week-end, sa lumière ne gênera donc pas les observations.

Outre les étoiles filantes, il sera aussi possible d'observer la planète Vénus mais surtout Jupiter et Saturne. Une fois le soleil couché, on peut les voir monter dans

le ciel en se tournant vers l'Est. Les passionnés les plus équipés pourront même déceler les anneaux de Saturne.

Comment bien observer les étoiles filantes ?

Près de 200 manifestations animées par des clubs d'astronomie sont prévues en France. Pour trouver la plus proche de chez soi, une carte a été mise à disposition par l'Association française d'astronomie.

Il est aussi possible d'admirer les étoiles filantes de son côté, à l'œil nu. Pour cela, il faut se placer dans un lieu où l'horizon est dégagé, loin de toute pollution lumineuse et regarder vers le Nord-Est. Il ne reste plus qu'à s'armer de patience. Sur le site de l'AFA, un guide permet de suivre heure par heure les phénomènes célestes.