La NASA signe un chèque symbolique de 10 cents à une entreprise pour l’exploitation des ressources de la Lune

Cette transaction, signée entre la NASA et l’entreprise Lunar Outpost lundi 23 août, lors du 36e Symposium annuel sur l’espace au Colorado, est la première de l’histoire sur la collecte et la commercialisation des matériaux de la Lune.

«Cela établit un cadre juridique et procédural qui sera utilisé pendant des générations et des décennies pour des entreprises comme la nôtre et bien d’autres, afin de collecter des ressources sur la surface lunaire ou sur d’autres corps planétaires et de les rendre utiles à l’humanité», a indiqué le patron de Lunar Outpost dans un communiqué.